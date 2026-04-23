Студенты из Одинцовского округа победили на «Абилимпикс-2026»

Студенты Одинцовского техникума стали победителями и призерами XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2026», который прошел 20–22 апреля в Подмосковье. Они показали лучшие результаты в компетенциях «Веб-разработка» и «Торговое дело», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 21 апреля, на площадке ГАПОУ МО Подмосковный колледж «Энергия» завершился областной этап чемпионата по компетенции «Веб-разработка (программирование)». Первое место занял студент ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» Георгий Шляков.

Он обучается по специальности «Информационные системы и программирование» кластера «Информационные технологии» федеральной программы «Профессионалитет». На соревнованиях студент продемонстрировал уверенное владение программными инструментами и применение современных подходов к разработке.

С 20 по 22 апреля на базе Одинцовского техникума также прошли соревнования по компетенции «Торговое дело» среди школьников, студентов и специалистов. Участники определяли ассортиментную принадлежность товаров по внешнему виду и упаковке, а также проводили оценку их качества по потребительским свойствам.

Серебро в своей категории завоевал студент техникума Матвей Куницын.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.