В Одинцовском округе провели викторину ко Дню Земли

Интеллектуальную викторину «Где логика?» и экологическую акцию организовали 22 апреля в Одинцовском техникуме в честь Всемирного дня Земли. Студентам рассказали об актуальных экологических проблемах и важности бережного отношения к природе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всемирный день Земли отмечается 22 апреля и напоминает о необходимости сохранять природные ресурсы и биоразнообразие. В Одинцовском техникуме советник директора по воспитанию Инна Кузнецова вместе со студенческим активом провела информационную акцию и интеллектуальную викторину «Где логика?».

Участникам рассказали об экологических вызовах и личной ответственности каждого за состояние окружающей среды. Интерактивный формат позволил вовлечь студентов в обсуждение и сделать разговор о защите природы более предметным.

В этот же день в рамках Года единства народов России и патриотического проекта «Успех V единстве поколений» студенты посетили библиотеку семейного типа №4 МБУК «Библиотечно-информационный и методический центр». Там состоялась встреча с депутатом совета депутатов Одинцовского округа Еленой Горбачевой.

Депутат поделилась опытом волонтерской деятельности и рассказала о проектах, направленных на помощь жителям и развитие города. Встреча была посвящена вопросам гражданской активности и укреплению связи поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.