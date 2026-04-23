На портале «Спорт Подмосковья» открыли раздел адаптивного спорта

В Подмосковье на портале «Спорт Подмосковья» запустили раздел «Адаптивный спорт», который помогает подобрать секции и программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. С момента запуска пользователи направили более 1 тыс. заявок, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый раздел «Адаптивный спорт» предназначен для удобного подбора занятий с учетом индивидуальных особенностей пользователей. Сервис позволяет искать секции по видам спорта, формату тренировок и уровню подготовки. Также предусмотрен фильтр по доступности инфраструктуры для маломобильных граждан.

«Развитие адаптивного спорта — важная часть формирования инклюзивной среды в регионе. Новый цифровой сервис упрощает поиск подходящих занятий и делает спортивную инфраструктуру доступной для каждого жителя региона. С момента запуска уже направлено свыше 1 тыс. заявок», — отметили в ведомстве.

Портал «Спорт Подмосковья» развивается как единая цифровая платформа региона. Его задача — популяризация массового спорта, повышение физической активности жителей и создание равных возможностей для занятий. С начала 2026 года портал посетили более 100 тыс. пользователей, что подтверждает высокий интерес к цифровым сервисам в сфере спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.