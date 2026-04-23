В Подмосковье предложили квартиры для переселения по сертификату

Жители Подмосковья могут приобрести квартиры в новостройках для переселения из аварийного жилья с использованием жилищного сертификата. Доступны варианты в Богородском, Волоколамском округах и Дзержинском, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Квартиру по сертификату можно выбрать в любом городском округе региона. Среди доступных вариантов — жилые комплексы в Ногинске, Волоколамске и Дзержинском.

ЖК «Истомкино парк 2» строят рядом с Истомкинской рощей в Ногинске Богородского округа. В пешей доступности находятся парк, школы, детские сады, медучреждения, магазины и спортивные объекты, включая ФОК с бассейном. Комплекс состоит из двух 14–17-этажных монолитно-кирпичных домов. Представлены квартиры от студий до трехкомнатных, часть планировок предусматривает кладовые и окна на две стороны.

ЖК «Новый Благодар» расположен в Волоколамском округе рядом с лесом и рекой Лама. Территория благоустроена: оборудованы детские и воркаут-площадки, зоны отдыха, пешеходный бульвар, высажены деревья и кустарники. В шаговой доступности работают гимназия, детский сад, центральная районная больница, поликлиники и магазины.

ЖК «Дзержинский» сочетает городскую инфраструктуру и близость к природным и историческим объектам. Рядом находятся школы, детские сады, торговые центры, спортивный комплекс «Орбита», Николо-Угрешский монастырь и парк с прудом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.