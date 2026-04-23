73% жителей Петербурга пользуются услугами нескольких банков

Эксперты Авито Рекламы выяснили, что 73% петербуржцев обслуживаются сразу в нескольких банках. При выборе продуктов 49% опрошенных назвали главным критерием прозрачность условий.

Известность бренда важна для 30% респондентов, отзывы пользователей — для 24%, визуально выделенная выгода — для 21%.

Среди наиболее привлекательных предложений — бесплатное обслуживание карты (43%) и повышенный кэшбек (42%). Столько же участников опроса обращают внимание на кэшбек за оплату товаров и услуг. Еще 38% выделили вклады с привлекательными ставками.

Около 35% жителей города оформляли банковские продукты под влиянием рекламы. Среди людей с высоким доходом этот показатель достигает 59%, в группе старше 65 лет — 39%. При этом 24% считают, что реклама помогает разобраться в условиях, а 33% учитывают ее при выборе.

Директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон отметил, что россияне все чаще ориентируются не на бренд, а на конкретные условия продуктов. По его словам, в таких условиях реклама должна не только привлекать внимание, но и помогать в принятии решения.

