В Москве назвали победителей премии «Маршрут построен»

В столице подвели итоги V сезона национальной туристической премии «Маршрут построен 2025–2026». Победителей и призеров определили в 23 номинациях по итогам народного голосования и оценки экспертов, сообщает kp.ru .

Юбилейный сезон стал самым масштабным за историю премии: на конкурс поступило 1187 заявок из 79 регионов России и нескольких областей Белоруссии. В финал вышли проекты в сфере автотуризма, гастрономии, культурных маршрутов, отельного бизнеса и онлайн-сервисов.

Победителей определяли в два этапа. С 9 февраля по 11 марта 2026 года прошло народное голосование на сайте travel.spec.kp.ru. Затем шорт-лист рассмотрел Экспертный совет, в который вошли представители туриндустрии, органов власти и профильных медиа.

Среди лауреатов — Республика Карелия (туристический регион года), Кронштадт (туристический город), фестиваль «МИР Сибири» (событие года), санаторий «Форос», проект VeloRussia и бутик-отель «Дача Рахманинов». Генеральным партнером выступил сервис «Т-Путешествия». Конкурс прошел при поддержке Министерства экономического развития России и нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

