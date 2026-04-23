Андрей Воробьев вручил областные награды сотрудникам скорой помощи

В Доме правительства Московской области проходит II Межрегиональный съезд специалистов скорой медицинской помощи с международным участием «Вызов Подмосковья — 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике», его ранее открыл губернатор региона Андрей Воробьев.

Среди награжденных — фельдшер из Домодедова Лариса Власова, которая за 2025 год отработала 1,6 тыс. вызовов, среди них 130 ДТП, Екатерина Коркина из Пушкина, выполнившая за три года более 4 тыс. выездов, четверть из них — срочные кардиологические случаи.

Областной наградой отмечен врач-реаниматолог Глеб Пекшуев из Воскресенска, который только в январе провел более 200 экстренных вызовов, и заведующий Солнечногорской подстанцией СМП Артем Рахманов.

Благодарность губернатора Подмосковья объявлена заместителю главного врача Московской областной станции скорой медпомощи Игорю Серебренникову. Под его руководством в регионе внедрена единая диспетчерская служба.

«В этом году исполняется 20 лет, как я работаю в профессии. Мне довелось участвовать в ликвидации последствий сложных чрезвычайных ситуаций, таких как трагедия в „Крокусе“, события в Курской области. Было непросто, но бригады СМП действовали профессионально и слаженно», — сказал Серебренников.

Он уточнил, что, проанализировав опыт, в регионе создали свой учебный центр — сейчас там 19 инструкторов, которые обучают коллег действовать при чрезвычайных ситуациях. А сам медик продолжает выезжать в регионы, в том числе на новые территории РФ, где работают подмосковные бригады.

«Что касается II съезда скорой помощи с международным участием, то в этом году здесь обновили программу. Акцент сделан на новых клинических рекомендациях и современных алгоритмах оказания экстренной помощи. Участвует много регионов и зарубежных стран. Мы делимся опытом и обсуждаем, как улучшить организацию работы в скорой помощи», — замглавврача.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.