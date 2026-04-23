Андрей Воробьев открыл II Межрегиональный съезд специалистов скорой помощи

В Доме правительства Московской области начался II Межрегиональный съезд специалистов скорой медицинской помощи с международным участием «Вызов Подмосковья — 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике», его открыл губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Хочу поприветствовать участников нашего второго съезда накануне Дня работника скорой медицинской помощи, который будут отмечать 28 апреля. Рад видеть здесь и подмосковных специалистов, и их коллег со всей нашей страны, а также делегации из дружественных государств. Ваше присутствие очень важно для нас», — сказал Воробьев.

В мероприятии принимают участие свыше 400 ведущих экспертов из РФ, Беларуси, Казахстана, Узбекистана — врачи, фельдшеры, анестезиологи-реаниматологи, руководители служб СМП, сотрудники медицины катастроф, представители науки и т. д.

В течение двух дней они будут обмениваться опытом и обсуждать, как эффективнее внедрять новейшие способы спасения жизней в ежедневную работу скорой помощи.

Также с приветственным словом к участникам съезда обратилась Герой РФ Людмила Болилая, которая спасла на фронте бойца, закрыв его своим телом. Медик из Ступина более 15 лет проработала фельдшером в службе скорой помощи.

«Для меня большая честь от лица простого медика, фельдшера Ступинской подстанции, приветствовать вас на съезде. Это еще и возможность выразить слова благодарности нашей огромной профессиональной семье. Мы — одна команда, стоим плечом к плечу, всегда готовые поддержать друг друга», — сказала Болилая.

По ее словам, многие медики проявили мужество и самоотверженность, помогая коллегам в Курской области. Более 100 сотрудников скорой помощи Подмосковья ушли добровольцами на фронт.

«Это говорит не только о профессионализме, но и о настоящем героизме. Несмотря на усталость и постоянное напряжение, вы идете туда, где трудно, и первыми протягиваете руку помощи. У вас по-настоящему большое сердце и огромная душа. Съезд „Вызов Подмосковья“ — это не только площадка для обсуждения стандартов оказания медицинской помощи, но и место для новых знакомств, живого общения. От всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником!» — добавила женщина.

На съезде проводят выставку с мастер-классами. Специалисты показывают современные методики оказания помощи в различных ситуациях: от реанимационных действий при ДТП и остановки кровотечения до оказания помощи новорожденным и проведения УЗИ в полевых условиях. Представлены новейшие автомобили скорой помощи «ГАЗ», полностью оснащенные для работы в экстренных условиях.

«Я возглавляю Рузскую подстанцию и занимаюсь обучением молодых кадров. Здесь, на съезде, мы представляем наш крупный образовательный проект „Автобус“ и проводим мастер-классы по спасению пострадавших в ДТП. Мы обучаем медиков работать по протоколам ITLS — это международный стандарт оказания помощи при травмах любой сложности. Параллельно мои коллеги проводят занятия по расширенной сердечно-легочной реанимации», — сказал заведующий Рузской подстанцией скорой медицинской помощи, главный специалист Московской областной станции скорой медицинской помощи по оказанию медпомощи при ЧС Ян Алиев.

