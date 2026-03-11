сегодня в 16:33

Спасатели нашли труп одного из пропавших в Звенигороде подростков

Тело одного из пропавших под Звенигородом подростков было обнаружено поисково-спасательной службой, об этом сообщает РЕН ТВ .

Первым удалось найти тело 12-летнего Ивана. Оно находилось примерно в двух километрах ниже по реке от вероятного места, где трое несовершеннолетних могли провалиться под лед.

Работы по поиску остальных несовершеннолетних ведутся.

Ранее к поискам привлекли в том числе легкомоторный самолет. Поиск пропавших осложняется начавшейся оттепелью.

