Спасатели нашли труп одного из пропавших в Звенигороде подростков
Фото - © МЧС России
Тело одного из пропавших под Звенигородом подростков было обнаружено поисково-спасательной службой, об этом сообщает РЕН ТВ.
Первым удалось найти тело 12-летнего Ивана. Оно находилось примерно в двух километрах ниже по реке от вероятного места, где трое несовершеннолетних могли провалиться под лед.
Работы по поиску остальных несовершеннолетних ведутся.
Ранее к поискам привлекли в том числе легкомоторный самолет. Поиск пропавших осложняется начавшейся оттепелью.
