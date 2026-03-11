сегодня в 11:32

Легкомоторный самолет задействуют в поисках пропавших детей в Звенигороде

Без вести пропавших двух мальчиков и девочку в Звенигороде Московской области ищут с 7 марта, но результатов работы пока нет. Теперь к поисково-спасательным мероприятиям привлекут легкомоторный самолет, пишет РИА Новости со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Для обследования речной акватории будет задействован легкий самолет модели SkyLeader 500. Наземные и речные группы продолжают действовать в штатном порядке.

Поиски пропавших детей осложняются тем, что в регионе началось потепление. Специалисты задействовали в том числе квадрокоптеры для работы.

Ранее сообщалось, что рыбак стал очевидцем, как одного из мальчиков несло течением реки. Спасти подростка на тот момент было невозможно из-за высокой скорости течения.

