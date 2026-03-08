сегодня в 12:35

Рыбак видел, как одного из пропавших мальчиков несло течением в Звенигороде

В Звенигороде Следственный комитет Московской области начал расследование уголовного дела после пропажи трех несовершеннолетних. На месте происшествия ведут работу специалисты-водолазы, сотрудники следствия и добровольцы из поисковых групп. Оказалось, что рыбак видел, как одного из детей несло течением, сообщает Baza .

Предварительно известно, что очевидцем трагедии стал местный рыбак. По его словам, он наблюдал, как речной поток подхватил одного из детей. Из-за высокой скорости течения помочь ребенку было невозможно.

На опубликованных кадрах видно, как специалисты на специальных снегоходах пробирались к берегу реки. Место происшествия тщательно обследуется.

Когда подростки пропали у берегов реки Москва, их мобильные телефоны оказались вне зоны доступа. Связаться с детьми никому не удалось.

При обследовании прибрежной территории спасатели нашли шапку. Предположительно, эта вещь принадлежит одному из исчезнувших детей.

Ранее сообщалось, что пропавшие дети могли утонуть. Ход расследования уголовного дела на свой контроль взяла прокуратура.

