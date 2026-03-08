Трое пропавших в Звенигороде подростков могли утонуть в реке
Фото - © Медиасток.рф
В Московской области волонтеры и сотрудники правоохранительных данных искали без вести пропавших трех 13-летних подростков. По предварительной информации, дети погибли, пишет ТАСС.
В правоохранительных органах сообщили, что пропавшие дети, по оперативной информации, утонули в реке. Компетентные специалисты работают над делом.
Ранее сообщалось, что очевидцы видели подростков в районе реки. После сообщений об их исчезновении, волонтеры начали «прочесывать» берега.
В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.
