сегодня в 09:57

Трое пропавших в Звенигороде подростков могли утонуть в реке

В Московской области волонтеры и сотрудники правоохранительных данных искали без вести пропавших трех 13-летних подростков. По предварительной информации, дети погибли, пишет ТАСС .

В правоохранительных органах сообщили, что пропавшие дети, по оперативной информации, утонули в реке. Компетентные специалисты работают над делом.

Ранее сообщалось, что очевидцы видели подростков в районе реки. После сообщений об их исчезновении, волонтеры начали «прочесывать» берега.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

