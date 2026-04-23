В Подмосковье усилили проекты по безопасности школьников

В Московской области подвели итоги совместной работы по просветительским проектам в сфере безопасности школьников. В учебном году регион расширил участие в онлайн-олимпиадах Учи.ру и провел серию очных мероприятий для детей, педагогов и родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Министерство образования региона и платформа Учи.ру подвели итоги сотрудничества и определили дальнейшие направления работы. В этом учебном году в Подмосковье масштабировали онлайн-олимпиады по безопасности, что позволило системно включить эти темы в образовательную повестку.

Олимпиады направлены на развитие навыков безопасного поведения на дороге, в цифровой среде и при обращении с финансами. В их числе проекты «Безопасные дороги», «Безопасный интернет» и олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству, организованные совместно с АНО «Национальные приоритеты». В них приняли участие 605 тыс., 567 тыс. и 475 тыс. школьников региона соответственно — по этому показателю область заняла лидирующие позиции.

«Олимпиады на платформе Учи.ру — это эффективный инструмент формирования у детей культуры безопасного поведения. Участие в четырех олимпиадах в течение учебного года позволяет закрепить знания правил дорожного движения, основ финансовой грамотности и навыков безопасного поведения в сети», — подчеркнула первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Во время проведения олимпиад в школах прошли открытые уроки с участием представителей профильных ведомств, включая ГИБДД и Банк России. На базе КУРО состоялись встречи с классными руководителями, где обсуждались форматы интеграции тем безопасности в учебный процесс.

Темы профилактики также вынесли на областное родительское собрание по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В нем приняли участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Виктор Кузнецов.

«По итогам года сформирован подход, при котором обучение безопасности становится частью образовательной среды. Мы видим, что школьники активно включаются в проекты, а семьи и педагоги поддерживают эти инициативы», — отметил руководитель управления по работе с регионами платформы Учи.ру Артур Янов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.