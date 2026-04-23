«Один за всех, все за одного!»: 3 неадеквата разгромили магазин в Екатеринбурге
© Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Трое неизвестных устроили жуткий погром в одном из магазинов в Екатеринбурге. Перепуганные сотрудники вызвали полицию, сообщает Е1.RU.
Инцидент произошел в магазине на улице Белинского.
На опубликованных кадрах видно, как из магазина выходит один из мужчин и разбивает входную дверь, после чего уходит в неизвестном направлении.
В этот момент второй неадекват кидал палки в окна магазина, а третий что-то украл. Втроем они устроили жуткий погром и разломали несколько стеллажей с алкогольными напитками. После этого злоумышленники ушли.
В результате инцидента никто из посетителей или продавцов не пострадал. Пользователи Сети в шутку прозвали правонарушителей тремя мушкетерами.
