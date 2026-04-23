Показал неприличный жест: школьника оштрафовали за оскорбление учителя

В ноябре прошлого года девятиклассник опоздал на урок химии. Преподаватель сделала ученику замечание, попросила выйти из класса и зайти снова, спросив разрешения. Однако в ответ подросток показал преподавателю «неприличный жест» и ушел.

Через некоторое время юноша вернулся, но учительница не разрешила ему войти в класс, на что он «оскорбил педагога по национальному признаку и нецензурно выразился в ее адрес».

Оскорбленная учительница подала в суд иск о защите чести и достоинства. Суд встал на сторону истца и обязал школьника выплатить 10 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

