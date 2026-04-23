«Брат, не подкачай»: Захарова обратилась к Соловьеву после новых санкций ЕС
Ранее Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций. В том числе Европа внесла в «черный список» рэпера Тимати, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, Белорусскую нефтяную компанию, «Газпром флот» и другие «дочки» компании, МФТИ.
Захарова отметила, что подобрать нужные слова после введения новых ограничений сможет только телеведущий Владимир Соловьев.
«Брат, не подкачай», — написала она.
Ранее Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС. Он отметил, что ему «пофигу».
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.