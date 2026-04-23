В Кашире начали снос аварийного дома в поселке Топканово

Снос аварийного жилого дома №3 начался на улице Парковой в поселке Топканово городского округа Кашира. Двухэтажное здание 1967 года постройки ранее расселили по программе переселения из аварийного фонда, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный кирпичный дом площадью около 525 квадратных метров расположен в центральной части поселка. Из-за критического снижения технических и эксплуатационных характеристик здание признали аварийным.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили 16 жилых помещений. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. В настоящее время ведется демонтаж строения, завершить работы планируется до конца мая текущего года.

Всего в городском округе Кашира выявили 139 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие с требованиями законодательства 88 проблемных объектов, что составляет 63% от общего числа. Работа по сокращению подобных объектов продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.