В Подмосковье отремонтируют 362 фасада домов в 2026 году

Капитальный ремонт 362 фасадов многоквартирных домов проведут в Подмосковье в 2026 году в рамках региональной программы. Наибольший объем работ запланирован в Люберцах, Лобне, Коломне, Одинцовском округе и Мытищах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Капитальный ремонт фасадов остается одним из приоритетных направлений региональной программы. Согласно краткосрочному плану на 2026 год, больше всего объектов обновят в городском округе Люберцы — там приведут в порядок более 30 фасадов. В число лидеров также вошли Лобня, Коломна, Одинцовский округ и Мытищи.

«У нас самая большая программа капремонта в стране — более 44 тысяч домов. За 12 лет мы отремонтировали 20 тысяч МКД, заменили порядка 4,5 тысяч лифтов. В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — отметил Кирилл Григорьев.

В перечень работ входит ремонт кирпичной кладки и межпанельных швов, утепление стен с применением бескаркасных или навесных систем, штукатурка и покраска фасадов. Также специалисты обновляют цоколь и входные группы, при необходимости меняют балконные плиты и восстанавливают архитектурные элементы.

Комплексный подход позволяет продлить срок службы зданий, повысить теплоизоляцию и улучшить внешний вид домов. Каждый этап контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, которые регулярно выезжают на объекты и следят за соблюдением технологий и сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.