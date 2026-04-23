В Красногорске завершают строительство медцентра с наркостационаром

Строительство амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром завершают на улице Речной в Красногорске. В здании устанавливают мебель и настраивают оборудование, открытие готовят в ближайшее время, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители вышли на финишную прямую. Подрядчик завершает благоустройство прилегающей территории, внутри трехэтажного здания ведется расстановка мебели и пусконаладка медицинского оборудования.

«Новое учреждение здравоохранения построено по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Общая площадь объекта превышает 2 тыс. кв. м. В здании разместили диспансерно-поликлинические отделения для взрослых и детей, дневной наркологический стационар для взрослых, кабинет медицинского освидетельствования, аптеку и административно-служебные помещения.

На территории обустроили парковку, провели озеленение и установили элементы благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.