Капремонт школы № 1 в Кашире завершили на 57 процентов

Капитальный ремонт школы № 1 на улице Маршала Астахова в Кашире выполнен на 57%. Работы ведутся по госпрограмме Московской области и должны завершиться в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь здания составляет 3966,5 кв. метра. В настоящее время строители проводят отделочные работы, монтируют окна и укладывают керамогранит на лестничных сходах.

Параллельно идет прокладка инженерных коммуникаций — систем водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории.

После завершения ремонта школу оснастят современной мебелью и оборудованием. Это позволит создать комфортные условия для учебы и отдыха учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.