Арктическое вторжение: синоптик объяснил, почему в Москве холодно

В Московском регионе продолжается процесс арктического вторжения. Из-за циклона на территории столицы и области циркулируют холодные воздушные массы. Они сопровождаются дождями, переходящими в снег, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

На севере Подмосковья зафиксированы осадки в твердой фазе, после 15:00 они распространились на запад. До конца дня эта зона охватит весь регион. При этом арктическое вторжение в столице обойдется без снежного покрова.

Осадки будут прекращаться, но на юге и востоке Московской области они сохранятся до самого утра. Там может сформироваться снежный покров до 3 см.

Уже в пятницу осадков не ожидается, температура поднимется до +5…+7°. В ночь на субботу пройдут небольшие осадки, днем будет солнечно и +7…+9°. В воскресенье будет еще теплее — +9…+11°, но пройдут дожди. Новая неделя также начнется с арктического вторжения.

