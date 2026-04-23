Юрист объяснил, как автодилеры навязывают услуги
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
Автоюрист Виктор Иванченко рассказал, как автосалоны навязывают дополнительные услуги, занижают цены по trade-in и скрывают реальную стоимость кредита, сообщает «Челны Live».
Он заявил, что дилеры часто включают в договор обязательные «дополнительные услуги» — защитные покрытия, расширенную гарантию, сервисные пакеты или помощь в регистрации. По закону о защите прав потребителей покупатель вправе отказаться от них. Эксперт рекомендовал требовать подробную калькуляцию и письменно фиксировать отказ до подписания договора.
«Важно смотреть на полную стоимость кредита (ПСК), график платежей, наличие дополнительных страховок и комиссий. Именно там скрывается основная переплата», — отметил эксперт.
Иванченко подчеркнул, что при покупке в кредит следует обращать внимание не на низкий ежемесячный платеж, а на итоговую сумму выплат. От навязанных страховок можно отказаться в установленный срок.
При сделках по trade-in автосалоны нередко занижают оценку автомобиля, ссылаясь на износ и подготовку к продаже. Юрист посоветовал получить несколько независимых оценок и закрепить итоговую цену в договоре.
Перед подписанием акта приема-передачи необходимо проверить VIN, комплектацию и состояние машины. Все несоответствия следует зафиксировать письменно. При отказе в гарантийном ремонте покупатель вправе требовать письменное обоснование и при необходимости обращаться к независимой экспертизе или в суд.
