В Подмосковье проверку по факту исчезновения детей контролирует прокуратура

Прокуратура Одинцова взяла под контроль дело о пропавших в Звенигороде школьниках. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

Предварительно известно, что 7 марта 2026 года в дневное время трое школьников вышли на прогулку и не вернулись домой. Среди пропавших — девочка 13 лет и два 12-летних мальчика. До сих пор найти детей не удалось.

Во время первых поисковых мероприятий удалось опросить свидетелей. Очевидцы сообщили, что видели подростков около водоема.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Городская прокуратура Одинцова руководит расследованием и организует поисковую операцию.

Ранее сообщалось, что пропавшие дети могли утонуть. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

