Поиски троих детей в Звенигороде осложняются из-за резкого потепления

Как рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Андрей Чернов, резкое потепление и сильное течение реки затрудняют обследование территории.

«Береговые зоны тоже подтоплены. Планомерно мы закрываем эти участки и продолжаем работу вниз по течению», — отметил он.

По словам Чернова, родители пропавших подростков находятся в подавленном состоянии, но при этом лично участвуют в поисковой операции.

13-летняя девушка и два 12-летних парня пропали в Звенигороде Одинцовского городского округа. Свидетели говорят, что видели детей в районе Москвы-реки. Их ищут с помощью квадрокоптеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.