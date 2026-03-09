Пропавших в Звенигороде детей ищут при помощи квадрокоптеров

В подмосковном Звенигороде продолжаются поиски трех пропавших детей. Для этого задействованы все доступные ресурсы, включая беспилотники, сообщает РИА Новости .

«Поисково-спасательные работы продолжаются, МЧС также продолжают оставаться на месте и оказывать всевозможную помощь. Привлечены все резервы, опять летают квадрокоптеры», — заявили в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

Ранее стало известно, что 13-летняя девушка и два 12-летних парня таинственно исчезли в Звенигороде Одинцовского городского округа. Свидетели утверждают, что видели детей в районе Москвы-реки. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. Пропавшие дети могли утонуть в реке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Городская прокуратура Одинцова руководит расследованием и организует поисковую операцию.

