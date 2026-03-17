В Москве-реке обнаружено тело третьего подростка, утонувшего в Звенигороде

Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москве-реке спасатели нашли тело девочки, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», — сказал Иванов.

Он добавил, что с момента пропажи подростков все дни их искали спасатели, водолазы, медики, добровольцы.

Также глава уточнил, что семьям погибших подростков будет оказана вся необходимая помощь.

Без вести пропавших двух мальчиков и девочку в Звенигороде искали с 7 марта. В том числе для этого использовали легкий самолет модели SkyLeader 500, дроны. Также поисками занимаются наземные и речные группы.

Первым удалось найти тело 12-летнего Ивана. Затем обнаружили тело второго пропавшего подростка.

