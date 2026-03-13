Тело второго пропавшего подростка нашли около Звенигорода

Без вести пропавших двух мальчиков и девочку в Звенигороде искали с 7 марта. В том числе для этого использовали легкий самолет модели SkyLeader 500, дроны. Также поисками занимаются наземные и речные группы.

Первым удалось найти тело 12-летнего Ивана. Оно находилось примерно в 2 км ниже по реке от вероятного места, где трое подростков могли провалиться под лед.

Поисковые работы осложняются начавшейся в регионе оттепелью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.