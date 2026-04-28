Переплату по займам до года ограничили 100% на Ставрополье

Эксперт Филь: человек взял 10 тыс руб, при самом плохом сценарии он вернет 20

С 1 апреля максимальная переплата по займам сроком до одного года не может превышать 100% от суммы долга. Ограничение распространяется на банки, микрофинансовые организации и ломбарды, сообщает «Победа 26» .

Начальник юридического отдела Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России Павел Филь отметил, что ранее предельная переплата составляла 130%. Теперь лимит снижен до 100% и обязателен для всех участников рынка вне зависимости от типа кредитора.

По его словам, кредиторы должны указывать информацию об ограничении на первой странице договора.

«Чтобы было понятнее: человек взял 10 тыс. рублей, и при самом плохом сценарии — просрочка или штрафные санкции — он вернет 20 тыс. рублей. Это снижает долговую нагрузку и закредитованность граждан. А мы стремимся, чтобы эти показатели были соразмерны», — пояснил Филь.

Новые правила касаются займов, оформленных на срок до одного года.

