Так и продолжит всех оскорблять: Собчак недовольна эфиром Бони и Соловьева

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что знает «все эти тактики» коллеги Владимира Соловьева наперед. Ей жаль, что они сработали во время эфира с блогершей Викторией Боней.

Собчак отметила, что с ней бы «тактики Соловьева не сработали». Поэтому ее якобы и нет на таких трансляциях.

«К сожалению, он так и продолжит всех оскорблять в эфире. Потому что извинения и, главное, обещание больше так не делать по отношению ко всем женщинам не получено», — отметила Собчак.

Боня записала обращение к президенту России Владимиру Путину и опубликовала его в Сети. Видео набрало десятки миллионов просмотров.

15 апреля Соловьев в эфире «Соловьев Live» назвал блогершу «эскортницей» и «потрепанной шалавой, засоряющей пространство». Также он сомневался, что девушка могла сама составить официальное письмо Путину.

Боню начали поддерживать медийные личности, вроде Собчак и блогерши Иды Галич. Также за нее вступились россияне в комментариях в интернете.

28 апреля Соловьев и Боня встретились в эфире у телеведущего. Он извинился перед блогершей за высказывания. Телеведущий, по его словам, так отреагировал на заявление о том, что Путина якобы боятся, хотя россияне его любят.

