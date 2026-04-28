Как прошли дебаты Виктории Бони и Владимира Соловьева в прямом эфире 28 апреля

В материале РИАМО — о том, чем завершились дебаты между Соловьевым и Боней в прямом эфире.

Из-за чего начался конфликт Виктории Бони и Владимира Соловьева

Напомним, камнем преткновения стали резкие эпитеты, которые Соловьев использовал в адрес 46-летней знаменитости. Ранее в своей передаче «Соловьев Live» от 15 апреля он назвал ее «эскортницей» и «потрепанной шалавой, засоряющей пространство», а также выразил сомнение, что Боня способна самостоятельно составить официальное письмо на имя президента.

В ответ на такие выпады Виктория заявила о намерении защищать свою честь в суде. На сторону блогера встали и другие медийные персоны: Ида Галич и Ксения Собчак поддержали ее порыв, а последняя даже направила обращение в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку словам журналиста.

Однако сам Владимир Соловьев оставался непреклонен. Он подчеркнул, что его высказывания не являются личным оскорблением, а представляют собой лишь лингвистическую оценку.

«Если верить словарю русского языка, то “шаловливая” описывается тем самым термином, который некоторые люди, не знающие русский язык, решили считать матерным», — заявил он.

По словам телеведущего, его реплики были исключительно «описанием характеристики». Кроме того, Соловьев добавил, что изучил нашумевшее обращение Бони к Владимиру Путину с помощью современных технологий. Он утверждает, что «иностранные нейросети» подтвердили его догадки: вероятнее всего, текст писал другой человек.

Журналист отметил, что не испытывает к Виктории личной неприязни и относится к ней «спокойно», припомнив их прошлый совместный эфир, который он охарактеризовал как «взаимное кокетство».

На днях Владимир Соловьев анонсировал прямой эфир с блогером Викторией Боней, который состоялся 28 апреля в 10:00 по московскому времени на шоу «Полный контакт» на телеканале «Соловьев Live».

Причем тут резонансное обращение Виктории Бони к президенту РФ

Стоит отметить, что резонанс вызвало 18-минутное видеообращение Бони, записанное «от лица народа». В нем блогер подняла острые темы — от блокировок в интернете до последствий наводнений. Позже в Кремле подтвердили, что ролик был замечен. Тем не менее Соловьев был настроен решительно: он уже призвал присвоить Боне статус иноагента и обратился к руководству СК с требованием инициировать проверку ее деятельности.

Боня не стала молчать: ««Если знаешь, кто мне заплатил, предоставь доказательства. Если доказательств нет — значит, ты заведомо ложную информацию распространяешь, которая может принести вред и ущерб моей репутации», — высказалась Боня.

Как прошли дебаты Бони и Соловьева 28 апреля в прямом эфире

В рамках дискуссии телеведущий и популярный блогер обсудили недавние взаимные претензии, а также затронули острые социальные вопросы, волнующие страну.

Извинения Владимира Соловьева перед Боней

В начале беседы Соловьев сделал комплимент внешнему виду Виктории и поинтересовался состоянием ее здоровья — напомним, что недавно Боня получила серьезную травму ноги, готовясь к очередному горному восхождению. Неожиданно для многих Соловьев принес Боне официальные извинения за допущенные ранее резкие высказывания.

«Благодарю, что вы извинились. Вы думаете, что мы живем своей жизнью, что мы оторвались от жизни. У многих людей отняли возможность кормить себя через соцсети», — ответила Виктория, подчеркнув свою готовность оставить обиды в прошлом ради совместной общественно полезной деятельности.

«Моя реакция была не столько на ваше обращение, сколько на то, что ваше обращение заметили на таком уровне. Если бы оно не было замечено на этом уровне, я бы отнесся к этому как к тому, что происходит в социальных сетях, где степень верификации данных крайне сомнительная. В чем было главное. Речь идет не о тех проблемах, о которых вы говорили. Они есть, и мы их обсуждаем на передачах, и иногда даже гораздо жестче, чем то, как я назвал вас. Мы отзываемся о власти. Речь была о вашем начальном посыле: когда у вас прозвучали слова, обращенные к Путину: „Вас боятся”. [...] Вот это вызвало у меня моментальную реакцию. И это вызвало у меня бешенство, когда это заметили наверху. Потому что Путина в России народ любит, а не боится», — поделился Владимир Рудольфович.

Соловьев об отношении власти и народа

Соловьев затронул тему взаимодействия власти и народа, отметив, что президент Владимир Путин детально осведомлен о текущей ситуации в государстве. «Путин слышит тех, кто отреагировал на ваши заявления. Путин с народом. Вы с Екатериной Гордон отправили 3 миллиона рублей в помощь Дагестану. Я от себя лично готов отправить деньги в помощь Анапы, вообще не вопрос. Все темы, что вы подняли, очень важные», — резюмировал ведущий.

Несмотря на примирительный тон, Боня продолжила настаивать на важности честного освещения региональных проблем:

«Пусть будет худой мир, сейчас и так в мире много всего. Важно дальше поднимать вопросы. В Туапсе происходит жуткая катастрофа. Тысячи людей делают все, чтобы не страдали они, животные… Я говорила о том, что губернаторы, приходя на встречу с президентом, не всегда говорят правду. По крайней мере, нам так показывали. В соцсетях мы можем увидеть, что происходит в мире».

Критика Соловьева в адрес Бони

Тем не менее, полностью избежать споров не удалось. Соловьев критически высказался о том, что Виктория предпочитает жить в Монако в столь непростое для России время. Боня парировала это замечание, призвав к консолидации общества. «Объединяться надо, Владимир, а не воевать», — заявила она.

Что еще прозвучало в прямом эфире Соловьева и Бони

Боня предложила Соловьеву извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони за оскорбления. Телеведущий в ответ заметил, что итальянские политики не раз обзывали Путина и российский народ. «Если Мелони как женщине обидно, конечно, я с радостью извинюсь, хотя она сама написала, что ей все равно. А кто извинится перед Путиным?». Соловьев высказался о том, что итальянские фашисты поставляют деньги, которые убивают людей в пограничье. «Кто извинится перед нами за оскорбление наших людей?».

Соловьев предложил создать платформу, которая будет «отрабатывать по обращениям граждан, если нужно, звонить губернаторам, мэрам, чиновникам». Он добавил, что готов дать Виктории Боне платформу на Соловьев.Life, на которой она сможет говорить о волнующих темах. Боня со своей стороны согласилась, что было бы правильно «сделать платформу-форум, на которой будут обсуждаться самые наболевшие проблемы». В каком формате это будет, Боня пообещала подумать и посоветоваться с окружением.

Обсудили и Милонова. Соловьев высказался: «Милонов — человек, который знает мое отношение к нему. Я вообще не понимаю, что он делает в Госдуме. Я вообще не понимаю, почему он в общественной политике. За то, что он говорил, его давно надо было уже отлучать».

Кратко: чем закончились дебаты Бони и Соловьева