Сергей Соседов объяснил, как артистам завоевать зумеров

Культура

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что вернувшимся на сцену артистам стоит ориентироваться на вкусы нового поколения и пересматривать формат старых хитов, сообщает Общественная Служба Новостей.

В российской музыкальной индустрии усиливается тренд на возвращение групп и исполнителей, популярных в начале нулевых. Сергей Соседов считает, что успех таких камбэков зависит от интереса молодой аудитории.

«Если этих певцов принимает новое поколение слушателей, то у меня нет вопросов. Кто бы мог подумать, что сегодняшняя молодежь станет переслушивать альбомы Надежды Кадышевой, но тем не менее мы это наблюдаем», — сказал он.

Критик отметил, что артистам придется адаптировать старый материал под современные музыкальные предпочтения.

«Даже пять лет назад музыкальные предпочтения у слушателей были иные, чем сейчас. По этой причине звездам, чья слава пришлась на начало нулевых, придется задуматься о новой аранжировке или перепеть свои же хиты, но в иной тональности, формате и так далее», — подчеркнул Соседов.

По мнению эксперта, без обновления звучания даже известные композиции могут не заинтересовать новую аудиторию.

