Коммунальные службы Истры устраняют последствия снежного циклона

Коммунальные службы муниципального округа Истра перевели на усиленный режим работы из-за обильных снегопадов и неблагоприятной погоды. Бригады круглосуточно расчищают дороги, тротуары и дворы, а также устраняют последствия падения деревьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работах задействованы 65 сотрудников МБУ «ЖКУ м. о. Истра», 16 специалистов УК АО «Истринская теплосеть» и 66 работников МБУ «ДОДХИБ». Коммунальщики убирают снег и обеспечивают проезд и проход на территории округа.

Особое внимание уделяют безопасности жителей. За прошедшие сутки специалисты провели опиловку и удаление аварийных деревьев в деревне Покровское на улице Майской, в поселке Ивановское, в селе Павловская Слобода на улице Стадион, в Дедовске на улицах Колхозной, Малиновка, Мира, Космонавта Комарова, Западной, Гурьянова, Энергетиков и Володарского, а также в пгт Снегири, деревнях Пречистое и Надовражино и в Истре на улице Ленина.

Сотрудники «Истринской теплосети» оградили деревья с опасным наклоном на улицах Советской, Первомайской, Ленина и Урицкого. Уборка и распил поваленных стволов продолжаются. Жителей просят соблюдать осторожность и при обнаружении упавших деревьев или обрывов линий электропередачи сообщать по номеру 112 или в официальные чаты территориальных отделов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.