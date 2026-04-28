Для старшеклассников Лобни провели акцию «100 баллов для победы»

Встреча старшеклассников с медалистами и стобалльниками 2025 года прошла накануне во Дворце творчества «Планета талантов» в Лобне. Участники акции «100 баллов для победы» обсудили выбор профессии и подготовку к экзаменам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выпускники прошлого года, получившие медали и 100 баллов на ЕГЭ, поделились со школьниками опытом выбора профессии и поступления в вузы. Они рассказали о первой сессии и объяснили, как готовились к экзаменам и распределяли учебную нагрузку.

В мероприятии также приняли участие представители управления образования города и педагоги школ. Они дали рекомендации по подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям, а также по организации самостоятельной работы и планированию времени.

Творческую часть программы представили юные танцоры хореографического ансамбля «Сувенир».

«Желаем всем старшеклассникам упорства, веры в свои силы и, конечно, заветных 100 баллов», — отметили организаторы мероприятия.

Встреча прошла в рамках ежегодной акции, направленной на поддержку выпускников и обмен успешным опытом подготовки к экзаменам.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.