Можно всех пересчитать: видео открытия капсулы корабля «Орион», облетевшего Луну

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) разместила видео с камеры на шлеме одного из спасателей в момент открытия приводнившегося командного модуля корабля «Орион», облетевшего Луну.

Всем космонавтам спасатели говорили Welcome home (добро пожаловать домой) и жали руки.

«Конспирологи, которые у нас в комментариях утверждали, что ранее опубликованное видео с вертолета специально было размыто, чтобы нельзя было понять, сколько человек зашло в капсулу и сколько вышло, смогут наконец-то всех пересчитать», — отметили в лаборатории.

Ранее корабль «Орион» с астронавтами облетел Луну и вернулся на Землю. На скорости 11 км/с он вошел в атмосферу Земли и 11 апреля приводнился в Тихом океане. Астронавты провели в космосе 10 дней. После возвращения все четыре члена экипажа чувствуют себя хорошо.

