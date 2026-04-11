Спасатели эвакуировали экипаж корабля «Орион» после возвращения на Землю
Спасатели извлекли экипаж американского космического корабля «Орион» из Тихого океана, сообщает «Интерфакс».
После возвращения все четыре астронавта чувствуют себя хорошо.
В состав экипажа входят Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.
Ранее корабль «Орион» с астронавтами облетел Луну и вернулся на Землю. На скорости 11 километров в секунду он вошел в атмосферу Земли и приводнился в Тихом океане.
