Спасатели эвакуировали экипаж корабля «Орион» после возвращения на Землю

После возвращения все четыре астронавта чувствуют себя хорошо.

В состав экипажа входят Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Ранее корабль «Орион» с астронавтами облетел Луну и вернулся на Землю. На скорости 11 километров в секунду он вошел в атмосферу Земли и приводнился в Тихом океане.

