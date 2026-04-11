сегодня в 03:42

Корабль «Орион» с астронавтами облетел Луну и вернулся на Землю

Космический корабль «Орион» успешно завершил миссию «Артемида II». Он облетел Луну и вернулся на Землю, сообщает SHOT .

На скорости 11 километров в секунду корабль вошел в атмосферу Земли и приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Астронавты провели в космосе 10 дней.

В состав экипажа входили командир Рид Уайсмен, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристин Кук и Джереми Хансен.

Ранее НАСА назвала посадку самым рискованным моментом миссии «Артемида II».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.