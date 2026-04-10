«Теоретически такое возможно»: «Орион» 11 апреля войдет в атмосферу на 11 км/с

Лунный корабль «Орион» с четырьмя астронавтами 11 апреля около 03:00 по московскому времени вернется на Землю. Самым опасным этапом станет вход в атмосферу на скорости более 11 км/с, сообщает kp.ru .

НАСА называет посадку самым рискованным моментом миссии «Артемида II». Корабль войдет в атмосферу со второй космической скоростью — около 11 км/с — и разогреется до 2700 градусов. Траектория применяется впервые, а теплозащитный экран ранее вызвал вопросы у специалистов.

Член экипажа Виктор Гловер признался: «Честно говоря, я думал о входе в атмосферу с 3 апреля 2023 года, когда нас назначили на эту миссию».

Руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач» ИПМ им. Келдыша РАН Виктор Воропаев пояснил, что альтернативы такому возвращению фактически нет.

«Чисто теоретически такое возможно. На практике это потребует иметь на борту огромный запас топлива, который сперва надо разогнать к Луне. В итоге снизим скорость на 4 км/сек ценой больших массовых потерь. Теплозащита обходится дешевле», — сообщил он.

В 2022 году беспилотная «Артемида I» успешно вернулась, но на экране avcoat обнаружили трещины. Экс-космонавт НАСА Дэнни Оливас тогда заявил: «Это плохой экран».

Несмотря на критику и письмо бывшего астронавта Чарли Камарды с призывом отложить полет, НАСА решило не менять конструкцию. После приводнения водолазы осмотрят корпус, чтобы оценить состояние теплозащиты. Посадка 11 апреля станет ключевым испытанием всей программы.

