«МК»: жена командира разбившегося «Суперджета» связывалась с мужем перед взлетом

12 июля в 14:29 пилот начал разговор с женой по телефону. Он отметил, что не может долго говорить, так как находится в самолете и готовится к взлету.

Супруга Булавко отметила, что рейс был плановым. Самолет перевозили из Луховиц в аэропорт Внуково. До этого времени капитан судна был с семьей. У погибшего есть двое детей, старшему сыну — 22 года.

Воздушное судно взлетело в 14:52. В 14:58 диспетчер запросил у экипажа подтверждение набора высоты. Пропадание отметки от самолета было зафиксировано в 15:00 на высоте 900 м.

В результате авиакатастрофы погибло трое членов экипажа.