Опубликована хронология полета Sukhoi Superjet 100, разбившегося под Коломной

Рухнувший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 взлетел в 14:52, а на связь с диспетчером в последний раз вышел в 14:58, сообщает Mash .

Стала известна полная хронология последнего полета рейса Г3П9608. Судно взлетело в 14:52. Экипаж вышел на связь с диспетчером в районе аэродрома Луховицы в 14:55:23. Затем самолету выдали указание набрать высоту 3048 м на курсе 260 градусов без ограничений.

Максимально набранная высота оказалась 1600 м, а в 14:57:56 диспетчер обнаружил тенденцию к снижению самолета. В 14:58:03 он запросил у экипажа подтверждение набора высоты 3048 м, так как в формуляре сопровождения отображалась другая высота — 1380 м. Экипаж не ответил, как и на дальнейшие неоднократные вызовы.

В 14:58:43 в формуляре сопровождения кратковременно отобразилась текущая высота 1460 м. В 14:59:04 она составила 1120 м при вертикальной скорости снижения. В 14:59:19 высота была уже 900 м, вертикальная скорость снижения составила 2 100 м/мин.

Пропадание отметки от самолета было зафиксировано в районе деревни Малое Карасево в 15:00 на высоте 900 м.

12 июля в Подмосковье рухнул самолет Sukhoi Superjet 100. Погибли три члена экипажа.

В Росавиации сообщили, что в обстоятельствах крушения самолета будет разбираться Межгосударственный авиационный комитет.