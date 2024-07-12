Росавиация: МАК займется расследованием крушения Sukhoi Superjet в Подмосковье

На борту самолета не было пассажиров, там находился только экипаж. Лайнер потерпел крушение в Подмосковье около 15:00 12 июля.

Sukhoi Superjet 100 упал под Коломной днем 12 июля. Самолет пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. Падение произошло при заходе на третий круг. На борту находились три члена экипажа, они погибли.

Перед крушением борт самолета подал сигнал бедствия, его пытались вывести на аварийный круг, однако лайнер упал.