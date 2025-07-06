Пекин ввел ограничения на ввоз медицинского оборудования из стран Евросоюза (ЕС). Теперь компании из ЕС не могут участвовать в государственных закупках медтехники на сумму свыше 5,3 миллионов евро, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Китай запретил импортировать на свою территорию медицинское оборудование из других стран, если больше половины его деталей сделано в странах Евросоюза.

Министерство торговли Китая объяснило, что правительство было вынуждено предпринять ответные действия, поскольку ЕС, несмотря на добрые намерения Китая, продолжил вводить различные ограничения и протекционистские барьеры.

Ранее сообщалось, что Китай также придерживается мнения, что Россия не может проиграть в украинском кризисе, потому что тогда внимание США переключится на Азию. По информации South China Morning Post, Пекину выгодно затягивать конфликт, потому что все это время внимание президента США Дональда Трампа отвлечено от Азиатско-Тихоокеанского региона — Тайвань, Южно-Китайское море, Филиппинская дуга.