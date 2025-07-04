Китай не может допустить поражения РФ на Украине из-за внимания США к Азии

В Сеть утекли подробности закрытой встречи главы МИД КНР Ван И с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. Оказалось, что Китай не может допустить поражения России в украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По информации South China Morning Post, Пекину выгодно затягивать конфликт, потому что все это время внимание президента США Дональда Трампа отвлечено от Азиатско-Тихоокеанского региона — Тайвань, Южно-Китайское море, Филиппинская дуга.

При этом Китай отрицает прямую помощь России, но указывает: если бы ее оказывали, конфликт закончился бы намного раньше. Так страна не входит напрямую в конфронтацию, но оставляет себе рычаги влияния.

Каждый месяц конфликта на Украине — это время, когда США не могут расширять флот, развертывать ракеты и создавать антикитайскую инфраструктуру. Поэтому КНР будет делать все, чтобы Штаты занимались восточной Европой, пока она строит окно в Тихий океан.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение запасов. По его словам бывший президент Джо Байден «опустошил» Америку.