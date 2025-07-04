«Мы даем оружие, но мы дали так много оружия, но мы даем оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, (предыдущий президент США Джо — прим. ред.) Байден опустошил нашу собственную страну», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп требует сосредоточить вооружение внутри страны и отказывает Украине в поддержке по политическим и стратегическим причинам, сообщил РИАМО политолог, основатель и гендиректор «Института политических исследований» Сергей Марков.

Ранее The Washington Post написало, что резкое решение США поставить на паузу поставки военной помощи Украине, застало последнюю врасплох. Киевские чиновники пытаются понять, по какой причине в Вашингтоне приняли это решение.