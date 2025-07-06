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ПВО сбила три беспилотника над Тверской областью

Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Бологовским округом Тверской области, сообщил губернатор Игорь Руденя в Telegram-канале .

«В Бологовском округе Тверской области сбито еще три БПЛА», — отметил он.

В результате никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Вечером 6 июля в Бологовском округе был сбит один беспилотник.

Также вечером 6 июля Украина пыталась атаковать Москву. На подлете к российской столице силами ПВО были ликвидированы шесть дронов.