ПВО сбила три беспилотника над Тверской областью
Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Бологовским округом Тверской области, сообщил губернатор Игорь Руденя в Telegram-канале.
«В Бологовском округе Тверской области сбито еще три БПЛА», — отметил он.
В результате никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
Вечером 6 июля в Бологовском округе был сбит один беспилотник.
Также вечером 6 июля Украина пыталась атаковать Москву. На подлете к российской столице силами ПВО были ликвидированы шесть дронов.