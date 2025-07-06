Собянин: Украина пыталась атаковать Москву шестью дронами

Вечером 6 июля дежурными средствами ПВО по направлению к Москве были сбиты сразу шесть украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Предварительно известно, что представители киевского режима хотели атаковать российскую столицу. Все шесть дронов были успешно ликвидированы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за воздушной опасности вводили временные ограничения на работу аэропортов. За это время 174 рейса отменили, еще 47 перенесли на другое время.