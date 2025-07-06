174 полета отменили в аэропорту Шереметьево 5 июля, 47 отложили

Аэропорты Московского региона — Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково — заработали штатно уже к вечеру 5 июля. Сильнее всего введение ограничений на прием и отправку рейсов сказались на работе воздушной гавани Шереметьево, были отменены более 174 рейсов, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По состоянию на 21:00 5 июля, в этом аэропорту были задержаны более, чем на два часа, 47 рейсов. Еще 174 полета были отменены.

С пострадавшими пассажирами работают представители авиационных компаний и аэропортов. Ограничения на прием и отправку рейсов вводились для обеспечения безопасности пассажиров.

5 июля в аэропортах по всей России вводился временный запрет на прием и отправку рейсов. Только в воздушных гаванях Москвы и Петербурга были отменены почти 100 рейсов. Большинству пассажиров пришлось ждать вылета более девяти часов. Были задержаны или отменены полеты в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде и иных городах.