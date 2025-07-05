Более 9 часов ожидания: сотни рейсов задержали в аэропортах по всей России

Сотни рейсов задержали в субботу в аэропортах по всей России. Только в воздушных гаванях столицы и Петербурга отменили около 100 рейсов, большинство пассажиров ожидают вылета более 9 часов, сообщает Baza .

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в московском аэропорту Шереметьево, где задержали свыше 170 рейсов, а отменили — 50. В настоящее время залы ожидания переполнены, так как прибывшие в аэропорт пассажиры смешиваются с ожидающими рейсы. Кафе и бизнес-залы переполнены, поэтому люди вынуждены сидеть и лежать на полу.

При этом пассажиров с прибывших самолетов не выпускают из салонов. По словам очевидцев, пассажиры провели на борту одного из приземлившихся самолетов около 4 часов.

В петербургском аэропорту Пулково отменили свыше 30 рейсов, еще почти 100 были перенесены. Совсем недавно в аэропорту сняли временные ограничения на работу в связи с угрозой атаки беспилотников. В связи с этим один из самолетов, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Петербург, возвращается обратно в Москву.

Кроме того, зафиксированы задержки и отмены рейсов в других аэропортах Москвы, а также Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.