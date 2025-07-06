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Пулково открыли на прием самолетов на один час

Аэропорт «Пулково» в Петербурге снова может принимать самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань открыта для приема самолетов с 21.30 до 22.30 мск.

«Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 мск», — говорится в сообщении.

Во второй половине дня 6 июля дежурными средствами ПВО над Ленинградской областью в Киришском районе были ликвидированы два украинских дрона.

Из-за воздушной атаки Росавиация приостанавливала работу петербургского аэропорта Пулково.