Пулково открыли на прием самолетов на один час
Аэропорт «Пулково» в Петербурге снова может принимать самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань открыта для приема самолетов с 21.30 до 22.30 мск.
«Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 мск», — говорится в сообщении.
Во второй половине дня 6 июля дежурными средствами ПВО над Ленинградской областью в Киришском районе были ликвидированы два украинских дрона.
Из-за воздушной атаки Росавиация приостанавливала работу петербургского аэропорта Пулково.