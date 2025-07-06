Два украинских дрона силами ПВО сбиты над Ленинградской областью

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Во второй половине дня 6 июля дежурными средствами ПВО над Ленинградской областью в Киришском районе были ликвидированы два украинских дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника. Жертв и разрушений нет», — написал Дрозденко.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение суток над Ленобластью были ликвидированы три вражеских объекта. Из-за воздушной атаки Росавиация приостанавливала работу петербургского аэропорта Пулково.

Также вечером 6 июля Украина пыталась атаковать Москву. На подлете к российской столице силами ПВО были ликвидированы шесть дронов.