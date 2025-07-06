Силы ПВО уничтожили 120 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь

Средства ПВО ВС РФ за ночь уничтожили 120 беспилотников ВСУ над регионами России. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

30 беспилотников уничтожили над Брянской областью. 29 БПЛА ликвидировали над Курской.

17 БПЛА уничтожили над Белгородской областью. 13 беспилотников ликвидировали над Тульской.

Четыре БПЛА сбили над Калужской областью, три над Ленинградской, по два над Новгородской, Смоленской, один над Тверской. Также беспилотник уничтожили над Азовским морем.

Ранее средства ПВО сбили БПЛА, который летел на Москву. На месте падения обломков работали сотрудники городских служб.